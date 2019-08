Podolski-Klub verdirbt Fernando Torres den Abschied - Debakel in Japan zum Karriereende

Er hatte sich für dieses Spiel besonders viel vorgenommen, wurde aber bitter enttäuscht: Fernando Torres verabschiedet sich mit einem 1:6 in die Fußball-Rente. Der ehemalige Profi von Atlético Madrid , FC Liverpool und FC Chelsea geriet am 24. Spieltag der J-League mit seinem Klub Sagan Tosu bei Vissel Kobe deutlich unter die Räder. Bereits im Juni hatte der Stürmer sein Karriereende angekündigt .

Während Lukas Podolski den Gästen in Folge einer Viruserkrankung und einer anschließenden Ohren-OP in dieser Partie noch nicht zur Verfügung stand, richteten sich alle Blicke der japanischen Fußballfans auf den Kapitän der Hausherren. Angeführt von Torres und Andrés Iniesta (Mannschaftsführer bei Vissel Kobe) liefen die beiden Teams am Freitagmittag deutscher Zeit im Best Amenity Stadium in Tosu ein.