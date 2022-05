Fernduell um die Champions League: Wer neben Leverkusen und RB Leipzig noch um die Königsklasse kämpft

Zweimal Bundesliga am Montagabend: Wegen des Halbfinal-Einzugs von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in der Europa League und des traditionellen Spielverbots am 1. Mai endet der 32. Spieltag der Bundesliga ungewöhnlich spät mit einem interessanten Doppelpack. Dabei geht es für Bayer Leverkusen im Heimspiel gegen die Europa-League-Himmelsstürmer aus Frankfurt (20.30 Uhr, live bei DAZN [Anzeige]) ebenso um wichtige Punkte für die Champions-League-Qualifikation wie für Frankfurts möglichen Final-Gegner RB Leipzig zeitgleich bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, live bei DAZN [Anzeige]). Die beiden Partien dürften besonders von den drei Königsklassen-Konkurrenten SC Freiburg, 1. FC Köln und Union Berlin verfolgt werden. Anzeige

Der SC Freiburg (55 Punkte) hatte Leipzig (54 Punkte) am Samstag durch das 4:3 in Hoffenheim zunächst vom wichtigen vierten Platz verdrängt und nach Punkten zu Leverkusen aufgeschlossen. Der SC spielt auch noch am letzten Spieltag beim derzeitigen Dritten Leverkusen. "Unser Ziel muss sein, den größtmöglichen Erfolg zu haben", sagte Christian Günter bei Sky: "Wenn wir beide Spiele gewinnen, haben wir die Chance auf die Champions League."

Neben dem Duell mit Bayer trifft Freiburg am Samstag auf Verfolger Union Berlin, die zuletzt einen Rückschlag einstecken mussten. Den Eisernen reichen zwei Zähler aus den letzten beiden Bundesligaspielen, um in der kommenden Saison immerhin in der Conference League dabei zu sein. Im Optimalfall könnte es bei Siegen gegen Freiburg und den VfL Bochum aber auch noch in die Europa League oder sogar Champions League gehen. "Wir haben alles selber in der Hand. Ich bin überzeugt, dass wir Europa noch schaffen", sagte Torschütze Sven Michel nach dem enttäuschenden 1:1-Remis gegen Absteiger Greuther Fürth.

Köln-Profi Uth: "Wir sind heiß!"

Chancen auf die Champions League hat auch noch der 1. FC Köln (52 Punkte). Beim Effzeh geht der Blick aber eher in Richtung Europa League in der kommenden Saison. "Wir sind heiß! Ich bin richtig heiß auf diese Europa-League-Saison, die wir gegebenenfalls vor uns haben nächstes Jahr", sagte Köln-Profi Mark Uth nach dem imponierenden 4:1 (2:0) beim FC Augsburg: "Wir wollen die letzten beiden Spiele ganz klar gewinnen und dann sicher in die Europa League einziehen." Für Köln steht am Samstag zunächst das Duell mit dem VfL Wolfsburg an, am letzten Spieltag geht´s zum Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. Der Glaube an die erstmalige Rückkehr nach Europa nach 2017 ist bei Trainer Steffen Baumgart und seiner Mannschaft längst vorhanden. "Haben Sie die Leistung gesehen?", entgegnete der Mann mit der Schiebermütze auf eine entsprechende Reporterfrage: "Dann glauben wir."