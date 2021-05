Fernsehen, Fans, Folgen: Die wichtigsten Antworten zum Finale zwischen RB Leipzig und dem BVB

Für den bisher titellosen RB Leipzig ist es das erst zweite Endspiel im DFB-Pokal, für den viermaligen Sieger des Wettbewerbs Borussia Dortmund das bereits zehnte. Doch ungeachtet dieser Zahlen dürfte es das wohl offenste Finale der vergangenen Jahre sein. Nach dem mitreißenden und knappen 3:2 des BVB im Bundesliga-Duell fünf Tage zuvor gegen den Finalgegner darf sich Fußball-Deutschland auf einen turbulenten Pokal-Schlussakkord freuen. Doch vor dem Duell am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ARD, Sky) im Berliner Olympiastadion sind noch einige Fragen zu klären. Anzeige

Wo läuft das Pokal-Endspiel live im TV oder Internet? Der öffentlich-rechtliche TV-Sender ARD übertragt das Spiel Leipzig gegen Dortmund am Donnerstag live im Free-TV. Zudem ist ein Livestream über die offizielle Seite der ARD abrufbar. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Moderation von Matthias Opdenhövel und Experte Bastian Schweinsteiger. Zum Anpfiff der Partie um 20.45 Uhr übernimmt Kommentator Florian Naß. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel am Mittwoch live auf Sky Sport 1 HD. Hier kommentiert ab 20.45 Uhr Kai Dittmann. Sky überträgt das Finale zudem über Sky Go. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Warum findet das Spiel an einem Donnerstag statt? Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt diesmal nicht wie üblich an einem Samstag, sondern an Christi Himmelfahrt an einem Donnerstag. "Dies ist der besonderen, durch den späteren Saisonstart bedingten Termindichte in der Spielzeit 2020/2021 geschuldet", erklärte der DFB. Seit 1986 finden die Final-Spiele eigentlich immer samstags statt - nur nicht in diesem Jahr. An einem Donnerstag spielten zuletzt Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern im Finale 1984 - Endstand 7:6 für den FCB nach Elfemterschießen.

DURCHKLICKEN: So sieht Guido Schäfer die Finalisten Im Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund treffen einige Top-Stars aufeinander. ©

Dürfen Fans das Spiel RB gegen BVB im Stadion verfolgen? Das DFB-Pokal-Finale in Berlin wird als Geisterspiel ausgetragen. Aufgrund der derzeit gültigen Corona-Verordnungen ist ein Antrag auf Zulassung von Zuschauern für das Endspiel am 13. Mai im Berliner Olympiastadion nicht möglich. Daher gelten für das Pokalfinale wie in der Bundesliga die Bedingungen des Sonderspielbetriebs ohne Zuschauer. Borussia Dortmund appellierte im Vorfeld bereits an seine Fans, nicht zum Pokalfinale in die Hauptstadt zu reisen. "Seht bitte davon ab, nach Berlin zu reisen oder zu Menschenansammlungen zusammenzukommen, um das Spiel gemeinsam zu sehen oder im Falle eines Pokalsiegs zu feiern. Bitte bleibt zu Hause, die Gesundheit steht klar im Vordergrund", teilte der Verein auf seiner Internetseite mit Verweis auf das anhaltende Corona-Infektionsrisiko mit.

Welche Folgen hat das Finale auf die Europapokal-Teilnahme? Der Weg in die Champions League: Da Leipzig nicht mehr hinter Platz fünf zurückfallen kann, würde sich bei einem Pokalsieg der Sachsen auch der Bundesliga-Sechste für die Europa League qualifizieren. Holt Dortmund den Pokal und wird in der Bundesliga mindestens Vierter, sind der Fünfte und Sechste in der Europa League dabei. Wird Dortmund Fünfter und Pokalsieger, sind der BVB und der Sechste in der Europa League. Der Weg in die Europa League: Vor der Saison war klar, dass nur der Bundesliga-Sechste in der neuen Europa Conference League spielt und dort eine Playoff-Runde mit Hin- und Rückspiel absolvieren muss. Da der Tabellensechste (wahrscheinlich Bayer Leverkusen) in die Europa League rutscht, nimmt der Tabellensiebte (Gladbach, Union Berlin, Freiburg oder Stuttgart) an der Europa Conference League teil.

Welches Schiedsrichter-Team kommt zum Einsatz? Felix Brych pfeift das Pokalfinale zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund am heutigen Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in Berlin. "Ich freue mich über die Möglichkeit, auch auf nationaler Ebene noch mal ein großes Spiel zu leiten", wurde der 45 Jahre alte Jurist aus München in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes zitiert. Der ehemalige Weltschiedsrichter und mehrmalige Schiedsrichter des Jahres in Deutschland leitet nach 2015 zum zweiten Mal ein Pokal-Endspiel. An den Seitenlinien werden Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen assistieren. Vierter Offizieller ist Sascha Stegemann aus Niederkassel. Als Video-Assistent fungiert Günter Perl aus Pullach i. Isartal, Assistent des Video-Assistenten ist Markus Häcker aus Waren/Müritz.

DFB-Boss Keller verzichtet - wer übergibt den Pokal? Der massiv in der Kritik stehende DFB-Präsident Fritz Keller verzichtet von sich aus auf eine Übergabe des DFB-Pokals. Stattdessen wird die Trophäe am Donnerstag dem Sieger des Duells zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund von zwei Nachwuchsfußballern übergeben. "Fritz Keller hat entschieden, dass kein Offizieller des DFB auf dem Platz stehen wird", sagte Sprecher Jens Grittner."Es soll eine Geste der Verbundenheit zwischen Amateur- und Profifußball sein. Es ist eine Solidaritätsaktion und ein Zeichen, das rausgesendet werden soll in allen Krisen, die der DFB hatte."

Alle DFB-Pokal-Sieger seit 2000 Der SPORTBUZZER blickt zurück: alle Gewinner des DFB-Pokals seit 2000. Unter anderem mit dabei: die Triple-Bayern, ein Lewandowski-Dreierpack gegen den späteren Arbeitgeber und ein berüchtigtes Tor vom Ex-Frankfurter Ante Rebic. Klickt euch durch! ©

Welche Prämien erwarten RB und den BVB? Für die erste Runde erhielten die 24 Vertreter aus den Landesverbänden jeweils 130.500 Euro, an die restlichen Klubs zahlte der DFB 175.500 Euro aus. Die zweite Runde brachte den Vereinen 351.000 Euro, die 3. Runde 702.000 Euro. In den Millionenbereich ging es ab dem Viertelfinale - 1,404 erhielten die acht Vereine. Im Halbfinale verdoppelte sich die Summe fast auf 2,807 Millionen Euro. Der Pokalsieger erhält neben dem 5,7 Kilogramm schweren goldenen Pokal eine Prämie von 4,5 Millionen Euro. An den Verlierer gehen 3,5 Millionen Euro. Insgesamt kommt der Sieger somit auf 9.939.500 Millionen Euro.