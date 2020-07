Hannover 96 ist TV-Krösus! Das Fernsehgeld-Ranking der Zweitligisten

Von Platz eins war Hannover 96 in der zurückliegenden Saison ein ganzes Stück entfernt. Dank einer ordentlichen Rückrunde reichte es am Ende immerhin noch für Rang sechs. Und das hat sich ausgezahlt, denn unter anderem deshalb landeten die Roten trotz der insgesamt durchwachsenen Vorsaison in der TV-Geld-Tabelle für die kommende Spielzeit ganz vorne.

Kocaks Mahnung im Endspurt zeigt Wirkung

Nicht umsonst hatte 96-Trainer Kenan Kocak vor dem theoretisch bedeutungslosen letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum betont, "dass es um eine erhebliche Summe gehen kann". 96 gewann 2:0 - und darf sich über die größte Finanzspritze unter allen Zweitligisten freuen. So hat es zumindest der Kicker errechnet. Wie hoch der 96-Anteil ist und was die Konkurrenz an TV-Geld kassiert, könnt ihr in der Galerie nachlesen!