Nach Zorc-Aussage: Torres, Fati und Co. - diese Spieler könnten Jadon Sancho beim BVB ersetzen

Die Zukunft von Topstar Jadon Sancho beim BVB bleibt auch nach dem Saisonende weiter offen. In der Vergangenheit hatte der 20-Jährige immer wieder mit einer Rückkehr in die Premier League geliebäugelt - zuletzt wurde insbesondere das Interesse von Manchester United konkreter.

Erlös durch Sancho-Verkauf soll nicht vollständig reinvestiert werden

Sancho war in dieser Saison mit 20 Toren und 20 Assists in 44 Pflichtspielen der beste BVB-Scorer. Er war vor drei Jahren für knapp acht Millionen Euro von Manchester City zum Revierklub gewechselt. Mit Verweis auf die Planungssicherheit stellte Zorc klar, dass der Bundesliga-Zweite keinesfalls bis zum Ende der Wechselfrist am 5. Oktober gesprächsbereit ist: "Das wird sicher nicht in der letzten Transferwoche sein."