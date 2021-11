Bericht: FC Barcelona verhandelt mit ManCity-Profi Ferran Torres - Transfer im Winter?

In den vergangenen Wochen wurde mit Raheem Sterling ein Profi von Manchester City wiederholt mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Übereinstimmenden Berichten aus Spanien zufolge könnte jedoch nun ein anderer Spieler der Citizens zu dem katalanischen Spitzenklub wechseln. Wie unter anderem Marca und Mundo Deportivo berichteten, plant Barça den Transfer des 21-jährigen Ferran Torres - und zwar möglichst noch in diesem Winter.

Torres soll seinem aktuellen Verein den Wechselwunsch bereits mitgeteilt haben. Der Spanier, der zuvor beim FC Valencia auf der Gehaltsliste stand, hatte sich Manchester City 2020 für eine Ablöse in Höhe von 23 Millionen Euro angeschlossen. Nun könnte er also in seine Heimat zurückkehren und dem sportlich sowie finanziell kriselnden Klub aus Barcelona zum Aufschwung verhelfen.

Bereits am vergangenen Dienstag sollen sich die Berater des Offensivallrounders mit den Barça-Verantwortlichen auf einen Wechsel im Winter verständigt haben. Auch City-Trainer Pep Guardiola habe dem geplanten Torres-Abschied zugestimmt, wie aus den Berichten hervorgeht. Demnach stünde einer schnellen Abwicklung des Deals nicht mehr viel im Wege - mit Ausnahme der nach wie vor angespannten wirtschaftlichen Situation bei dem aufnehmenden Klub. Zwar soll die Liga Barcelona die Zusage erteilt haben, mehr als 20 Millionen Euro für Neuzugänge ausgeben zu dürfen, doch mit Blick auf den Marktwert von Torres (rund 50 Mio. Euro) könnte es kompliziert werden. Der Vertrag des Spielers in Manchester läuft noch bis 2025. Anzeige

