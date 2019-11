Bericht: FIA beschlagnahmt Fahrzeugteile von Ferrari - Gibt es Ärger für Vettel-Team?

Sebastian Vettel zeigte sich nach dem Rennen sichtlich geknickt - so reagierte die internationale Presse auf den kuriosen Ausgang des GP in Brasilien. ©

Der Hintergrund: Seit Wochen halten sich Spekulationen, dass von Ferrari eingesetzte Teile regelwidrig seien. Sie sollen angeblich ermöglichen, dass mehr Benzin in den Motor eingespritzt wird als laut Reglement zulässig. Dadurch, so die Theorie, erreiche Ferrari höhere Topspeed-Werte auf den Geraden. Red Bull , Team des niederländischen Spitzenfahrers Max Verstappen, soll die FIA mehrfach aufgefordert haben, die von Ferrari eingesetzte Technik zu überprüfen.

Dazu passt, dass die Scuderia beim Großen Preis der USA plötzlich wieder langsamer unterwegs war, nachdem die FIA eine technische Direktive an die Teams herausgegeben hatte, dass das zusätzliche Einspritzen von Benzin in die Motoren - also oberhalb der offiziellen Messungen - nicht erlaubt ist.