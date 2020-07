Ferrari-Boss Elkann erklärt Aus von Sebastian Vettel und kritisiert das Team für das schlechte Auto

Das Aus von Sebastian Vettel bei Ferrari kam überraschend - doch es scheint auch mit der Ingenieurs-Leistung der Mechaniker zusammenzuhängen. Das versuchte jedenfalls der Ferrari-Boss John Elkann zu erklären. In der Gazzetta dello Sport sagte er in einem Interview, dass auch das schlechte Auto mit Vettels ausbaufähigen Leistungen zu tun habe.

Aber warum ein Wiederaufbau? Ganz einfach: Das Auto der Scuderia ist in diesem Jahr wieder einmal nicht konkurrenzfähig . Das sieht auch der 44-Jährige ein. "Die Realität ist, dass unser Auto nicht wettbewerbsfähig ist . Man hat es auf der Strecke gesehen und man wird es wieder sehen", so Elkann.

Die Ausmusterung Vettels sorgte schon vor dem Saisonstart für Wirbel . Der Anruf von Teamchef Mattia Binotto mit der Entscheidung, den am Jahresende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, sei für ihn überraschend gekommen. „ Wir hatten nie eine Diskussion . Es lag nie ein Angebot auf dem Tisch “, sagte Vettel vor dem Auftakt in Österreich hörbar irritiert.

Ferrari setzt auf Sainz und Leclerc

Bei Ferrari wird der 32 Jahre alte Deutsche nicht mehr gebraucht. Binotto setzt den künftigen Team-Leader Leclerc, wie er gegenüber der der Gazzetta dello Sport sagte: "Wir haben viel in Charles investiert, in der Formel 3, der Formel 2 und heute in der Formel 1, wo er sich immer weiterentwickelt hat", erklärte der Italiener. "Er kann der stärkste Pilot in der Geschichte der Formel 1 werden." Zudem wird Carlos Sainz in der kommenden Saison für Ferrari fahren.