Ferrari-Crash unter Teamkollegen: Leclerc schießt Vettel ab - "Weiß nicht, welche Lücke er da gesehen hat"

Pleiten, Pech und Pannen: Die Formel-1-Saison von Sebastian Vettel steht weiterhin unter keinem guten Stern. Nachdem er im ersten Lauf auf dem Red-Bull-Ring in der vergangenen Woche auf einem enttäuschenden zehnten Platz landete, musste er am Sonntag auch beim zweiten Lauf auf dem Kurs in der Steiermark einen Rückschlag hinnehmen. Ferrari erlebte ein Komplett-Debakel - weil Charles Leclerc seinem deutschen Teamkollegen schon in der ersten Runde ins Auto fuhr.