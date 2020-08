Dauer-Zoff um Racing Point: Ferrari will Protest gegen Urteil im Kopie-Streit einlegen

Ferrari will im Dauer-Zoff um Racing Point Protest gegen die Entscheidung der Regelhüter einlegen. Das erklärte der italienische Rennstall am Dienstagabend. Neben der Scuderia hatten am vergangenen Wochenende am Rande des Jubiläumsrennen zum 70-Jährigen der Formel 1 auch McLaren, Renault und Williams angekündigt, gegen das Urteil vorgehen zu wollen. Die Sportkommissare des Internationalen Automobilverbandes hatten Racing Point mit dem Abzug von 15 WM-Punkten und 400 000 Euro Geldbuße bestraft. Sie hatten bei den hinteren Bremsschächten des Rennwagens einen Regelbruch festgestellt.