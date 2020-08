Ex-Ferrari-"Mastermind" Ross Brawn über Max Verstappen: "Er erinnert mich an Michael Schumacher"

Button und Brawn loben Verstappen

"Nicht von dieser Welt", pries in diesem Jahr Ex-Weltmeister Jenson Button die Fahreigenschaften des Niederländers: "Erstaunlich, was er mit einem Auto anstellen kann." Auch Ross Brawn, der als technischer Direktor als "Mastermind" hinter den großen Erfolgen Ferraris in den 2000ern galt, hält große Stücke auf den erst 22-Jährigen. "Max war in Silverstone einfach genial. Er erinnert mich in mehrfacher Hinsicht an Michael Schumacher", stellte der Brite einen Vergleich mit dem vielleicht besten Formel-1-Piloten aller Zeiten an.