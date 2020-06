Ferrari-Teamchef Binotto nach Vettel-Aus: Wechsel zu Mercedes "würde mich für ihn freuen"

Was wird aus Sebastian Vettel nach dem Ende der diesjährigen Formel-1-Saison? Der auslaufende Vertrag des viermaligen Weltmeisters beim italienischen Traditions-Rennstall Ferrari wird nicht verlängert. Vettel muss sich also ein neues Team suchen, sollte er seine Karriere in der Motorsport-Königsklasse fortsetzen wollen. Doch Optionen gibt es nur wenige. Einem Hinterbänkler-Team wird sich der Deutsche mit großer Wahrscheinlichkeit nicht anschließen, die Tür bei Red Bull ist zu. Bleibt nur noch F1-Dominator Mercedes, wo er Teamkollege des sechsfachen Champions Lewis Hamilton werden könnte. Gerüchte um ein beiderseitiges Interesse an einer Zusammenarbeit kursieren schon länger. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hätte nichts dagegen, wie er nun in einem Interview mit der italienischen Zeitung La Stampa sagte.

Binotto, der im kommenden Jahr auf die Fahrerpaarung Charles Leclerc und Carlos Sainz setzen wird, hofft, dass Vettel für das kommende Jahr noch "ein gutes Cockpit" findet: "Ich habe Gerüchte gehört, dass er zu Mercedes gehen könnte. Das würde mich sehr für ihn freuen", so der 50-Jährige.

Sebastian Vettel: Seine Pannen-Saison 2019 im Überblick Sebastian Vettel und seine Saison 2019: Er wollte Weltmeister werden und erlebte ein Jahr zum Vergessen. Der SPORTBUZZER zeichnet das Vettel-Jahr in Bildern nach. ©

Vettel ist "Außenseiter-Kandidat" bei Mercedes

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte Vettel zuletzt als Außenseiterkandidaten für ein Cockpit in der nächsten Formel-1-Saison bei den Silberpfeilen bezeichnet. "Sebastian ist natürlich eine tolle Persönlichkeit, mit vier Weltmeistertiteln ein wirklich herausragender Rennfahrer seiner Generation und ein Außenseiterkandidat für ein Cockpit bei Mercedes, weil wir in allererster Linie auf unseren Mercedes-Kader schauen“, sagte Wolff in der vergangenen Woche bei einer Video-Pressekonferenz. "Vom Talent und der Persönlichkeit her ist er jemand, zu dem ich keinesfalls sofort nein sagen würde."