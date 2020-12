Festival der Fehler: Kein Sieger zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und Erlangen

Am Ende war die Punkteteilung beim Festival der Fehler aber tatsächlich gerecht. Die von vorn bis hinten zerfahrenen Partie hatte keinen Sieger verdient. "Vielleicht weil es so spät war", versuchte Recken-Kreisläufer Ilija Brozovic mit Humor und mit Blick auf die Anwurfzeit (20.30 Uhr) die zahllosen Patzer auf beiden Seiten zu erklären.

Der nächste Handball-Krimi mit den Recken der TSV Hannover-Burgdorf in der Rolle der Hauptdarsteller. Und wieder gab's kein Happy End: 21:21 beim HC Erlangen. Erneut verspielte das Team von Trainer Carlos Ortega einen möglichen Sieg in den letzten Minuten. Die letzte Aktion gehörte dieses Mal den Recken. Und wieder versagten sie. Neun Sekunden vor Schluss kassierten sie den Ausgleichstreffer, hatten aber noch einen Angriff. Ivan Martinovic wurde beim Wurfversuch gefoult. Doch den fälligen Siebenmeter setzte Johan Hansen an die Unterkante der Latte. Erlangen jubelte, die Recken mussten ihren Fehlschützen trösten.

Die Recken hatten einen mittelprächtigen Start erwischt. Nach der 2:1-Führung gelang dem Ortega-Team fast acht Minuten kein Tor. Erlangen drehte mit einem 4:0-Lauf auf 5:2. Die Recken verfielen wieder in alte Muster: unerzwungene Fehler, Probleme im Positionsangriff, schlechte Abschlüsse. Weil Erlangen im Angriff selbst auch nicht viel gelang und Recken-Torwart Urban Lesjak gut aufgelegt war, konnten sich die Gäste nicht absetzen.

Als Martinovic in der 13. Minute endlich der Treffer zum 3:5 gelang, setzte das neue Kräfte frei für Hannover. Die TSV war jetzt das bestimmende Team. Binnen kurzer Zeit stellte sie auf 8:6, konnte die Führung aber nicht bis zur Pause verteidigen. Immer wieder scheiterten die Recken am starken Erlangen-Torwart Klemen Ferlin. Der Slowene bekam erwartungsgemäß den Vorzug vor dem Ex-Recken Martin Ziemer. Besonders Nejc Cehte scheiterte immer wieder an seinem Landsmann. Es war wie immer: Hannover hätte viel häufiger einnetzen müssen. So ging es nur mit einem 11:11 in die Kabine. Gerecht, beide Teams waren gleichermaßen schlecht.

Noch schlechterer Start in Hälfte zwei

Nach dem Wechsel - ähnliches Bild: Hannover zunächst offensiv katastrophal, ideenlos, langsam. Und wenn sie doch mal zum Wurf kamen, Stand Ferlin mit seinen Tentakeln im Weg. Der Slowene hielt jetzt praktisch alles. Erlangen, weiterhin keinesfalls gut, zog so auf vier Tore (16:12) davon.

Nur ein Tor in zehn Minuten für Hannover - das war offensiv noch mieser als im ersten Durchgang. Doch die TSV kämpfte. Zwei schnelle Tore von Martinovic und Filip Kuzmanovski sorgten für den Anschluss zum 16:17.