Festliche Eiswochen für Hannover: Scorpions und Indians im Dauereinsatz

… macht aktuell ebenfalls ein Verteidiger auf sich aufmerksam: Tatsächlich führt derzeit Robert Peleikis die interne Scorerliste mit 20 Punkten an. Allein am Wo­chen­en­de erzielte der Ab­wehr­spie­ler drei Tore. Ebenfalls ein gutes Wochenende hat Julian Airich hinter sich, dem bei den Siegen gegen Rostock und in Krefeld je­weils zwei Treffer gelangen. Airich ist kein klassischer Torjäger – doch solche Spieler, die nun in die Bresche springen, braucht Tobias Stolikowski. „Die Energieleistung der Mannschaft ist unglaublich“, sagt der Scorpions-Coach angesichts des auf 13 Feldspieler dezimierten Kaders.

Wie ist der Terminplan?

Stressig und flexibel. Bei den Indians hat sich der Spielplan verändert, was auch an Quarantäne bei der Konkurrenz liegt. Die Partie am Mittwoch gegen Erfurt fällt aus, es folgen Heimspiele am 26. Dezember gegen Krefeld und 28. Dezember gegen Herford. Zwei Tage später ist der ECH in Hamburg und in Rostock sogar am Neujahrstag zu Gast. Das Heimspiel gegen Hamm am 3. Januar schließt die Phase mit fünf Spielen in neun Tagen ab. Die Scorpions sind am Mittwoch in Hamm wieder im Einsatz – es ist das erste Spiel von sechs Begegnungen in 14 Tagen. Herford (26. Dezember), Halle (30. Dezember) und Rostock (3. Januar) kommen nach Mellendorf, zudem geht es nach Diez-Limburg (28. Dezember) und Tilburg (5. Januar).