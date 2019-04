Festnahme nach tödlichem Messerangriff auf Fan von Union Berlin

Zwei Monate nach der Tötung eines Fußballfans von Union Berlin in Berlin-Prenzlauer Berg hat die Kriminalpolizei einen verdächtigen Mann gefasst. Er wurde am Dienstagmorgen in Finsterwalde in Südbrandenburg festgenommen. Das sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Tages bekanntgeben.