Feuertaufe für das neue Stadion des FC Grimma

Grimma: Mit der Oberliga-Partie zwischen dem FC Grimma gegen dem VfB 1921 Krieschow werden am 23. November die neuen Fußballplätze in der Lausicker Straße in Grimma eingeweiht. Anstoß zu der Partie ist um 13.30 Uhr. Zuvor gibt es für geladene Gäste einen Empfang mit Führung.

Die breite Öffentlichkeit ist dann am 24. November im neuen Stadion willkommen. Die Türen und Tore des Sportkomplexes stehen von 10 bis 12 offen, damit sich die Grimmaer ein Bild machen können. 10 Uhr beginnt auch ein Eröffnungsturnier auf dem Kunstrasenplatz. Gespielt wird auf Kleinfeld mit einer Spielstärke von 1:7.