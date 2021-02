Feuerwehr-Einsatz sorgt für Spielunterbrechung: Kurioser Zwischenfall in England

Bei einem Fußballspiel in England ist es am Sonntag zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. Die Partie zwischen Oxford United und Wigan Athletic in der drittklassigen League One musste wegen eines Feuers in einem Flutlicht nach der ersten Halbzeit für rund 40 Minuten unterbrochen und das Stadion evakuiert werden.

