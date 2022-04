Feuerwerk und Böller am Teamhotel: Barca-Nachtruhe vor Europa-League-Duell in Frankfurt gestört

Die Fußballprofis des FC Barcelona sind vor dem Europa-League-Viertelfinale am Donnerstagabend (21 Uhr, RTL) bei Eintracht Frankfurt in ihrer Nachtruhe gestört werden. Vor dem Teamhotel im Stadtteil Westend kam es in der Nacht zum Donnerstag zu einem Feuerwerk und einigen gezündeten Böllern. Dies berichtete der Hessische Rundfunk unter Berufung auf einen Hotelsprecher. Anzeige

Die formstarken Katalanen wollen sich am Donnerstagabend eine gute Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen. Unter Trainer Xavi erlebte man zuletzt einen beeindruckenden Aufschwung und steht in der spanischen La Liga wieder auf Platz zwei. In Frankfurt geht die Barca-Elf als Favorit in die Partie. Xavi warnte dennoch davor, die Gastgeber aus der Mainmetropole zu unterschätzen: "Wir dürfen das Spiel auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen. Eintracht Frankfurt ist in Spanien relativ unbekannt, aber das ist eine sehr gute Mannschaft, die gut organisiert und physisch stark ist. Ich erwarte eine komplizierte Aufgabe", sagte der frühere Weltklassespieler.