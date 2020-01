An den Grenzen der Gelenkigkeit: Das Feuerwerk der Turnkunst in der Tui-Arena

Hannover braucht keine Böller und Raketen, um sich für das neue Jahr in Schwung zu bringen. Für den perfekten Übergang sorgt traditionell das Feuerwerk der Turnkunst.

Die „Opus“Tournee machte am Silvesternachmittag Station in der nahezu ausverkauften Tui-Arena und zeigte, dass Turnen weit mehr Facetten zu bieten hat als das Üben an den traditionellen Geräten wie Reck oder Pferd.