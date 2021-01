Feuerwerk-Unfall: Ex-Bundesliga-Profi Elabdellaoui mit Verletzung im Krankenhaus

Der norwegische Profi Omar Elabdellaoui vom Istanbuler Verein Galatasaray ist in der Silvesternacht von explodierendem Feuerwerk verletzt worden. Der ehemalige Spieler von Eintracht Braunschweig sei ins Krankenhaus eingeliefert worden und würde dort behandelt, berichtete die türkische Zeitung Hürriyet am Freitag.

Mitte November war Elabdellaoui positiv auf das Coronavirus getestet worden, was die norwegische Nationalmannschaft in Quarantäne geschickt und zur Absage des Länderspiels in Rumänien geführt hatte. Die UEFA hatte das abgesagte Spiel letztlich mit 3:0 für Rumänien gewertet.