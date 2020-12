Nachfolger von Dick Advocaat: Ex-Alkmaar-Trainer Arne Slot übernimmt im Sommer Feyenoord Rotterdam

Arne Slot wird in der nächsten Saison neuer Trainer des niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam. „Dieser Wechsel zu Feyenoord ist ein großartiger nächster Schritt in meiner Karriere“, sagte Slot in einer Erklärung auf der Website des Vereins am Dienstag. „Wenn ein Top-Club wie Feyenoord anruft, ist man nicht nur geehrt, sondern auch stolz, diesen Schritt machen zu können.“ Der 42-Jährige löst im Sommer den derzeitigen Trainer Dick Advocaat ab. Dieser hatte vor zwei Wochen seinen Rücktritt zum Saisonende bekannt gegeben. Slot hatte bis Anfang Dezember noch den Ligakonkurrenten AZ Alkmaar trainiert.

Anzeige