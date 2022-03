Um weiterhin starten zu dürfen: FIA verlangt Formel-1-Verpflichtungserklärung von Masepin

Will Nikita Masepin weiterhin in der Formel 1 starten, muss der russische Teamkollege von Mick Schumacher bei Rennstall Hass eine Verpflichtungserklärung unterschreiben. Das teilte der Weltverband FIA am Freitag mit. Diese besagt, dass der militärische Angriff von Russland auf die Ukraine verurteilt wird.