Fielmann-Cup in Leipzig: Sonne extrem und erneut Spendenscheck

Leipzig. „Ab in den Schatten“ war unabdingbares Kommando für knapp 70 Nachwuchsteams beim Fielmann-Cup der SG Olympia am Wochenende. Die Sportanlage im Rosental bot diese Plätze umfangreich. Generell hatten sich die Organisatoren des engagierten Vereins gut auf die extreme Hitze eingestellt. Sprenger wurden installiert, Wassereimer standen bereit und es wurde teilweise verkürzt gespielt. Wenn Trainer in Absprache mit den Eltern ihr Team abgemeldet hätten, „hätten wir das natürlich akzeptiert. Aber die Kinder haben ohne Probleme durchgehalten“, berichtet Turnierleiter Remmo Ball. Der Bambini-Wettbewerb wurde vom Sonntag auf Sonnabend vorgezogen. Besonders transpirierte angesichts der Bullenhitze RB-Maskottchen Bulli – dessen Autogramme waren wie immer heiß begehrt.