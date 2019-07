Matthäus verspottet Bayern-Neuzugang Arp: "Kam nicht mal in der 2. Liga zu Einsätzen"

Fiete Arp ist der einzige offensive Neuzugang, den der FC Bayern München seinen Fans bislang präsentieren konnte. Der 19-Jährige kam vor der Saison vom Zweitligisten Hamburger SV an die Säbener Straße, debütierte in der Nacht auf Donnerstag bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Arsenal im Dress des FCB. Auch wenn der Schleswig-Holsteiner in Los Angeles eine gute Leistung zeigte - Bayern-Legende Lothar Matthäus hat Arp noch nicht überzeugt.

Der 58-Jährige nahm sich den FCB wegen der aus seiner Sicht mangelhaften Transferpolitik zur Brust - und verschonte auch Arp nicht. "Er kam nicht einmal letzte Saison in der Zweiten Liga zu seinen Einsätzen", spottete Matthäus vor der Partie in LA. Der FC Bayern bräuchte allerdings nach den Abgängen von Franck Ribéry (auf dessen Position Arp gegen Arsenal von Trainer Niko Kovac eingesetzt wurde) und Arjen Robben gestandene Spieler in der Offensive.

Matthäus mahnt: "Fehlen zwei, drei Flügelspieler"

"Es fehlen zwei, drei Spieler, vor allem auf den Außenpositionen", urteilte Matthäus. In der Bundesliga könne man improvisieren, "aber international auf höchstem Niveau braucht man Möglichkeiten, also Spieler, die von der Bank kommen und dann vielleicht den Unterschied machen." Diese Spieler fehlen im Kader des Rekordmeisters - und bislang blitzte Bayern mit Offerten für Stars wie Leroy Sané (Manchester City), Chelseas Juwel Callum Hudson-Odoi und Ousmane Dembélé vom FC Barcelona ab.

Arp bleibt so der einzige neue Spieler außerhalb der Viererkette, wo mit Lucas Hernandez und Benjamin Pavard zwei Weltmeister den Verlust von Mats Hummels (zum BVB) kompensieren sollen. Im Angriff bleibt Robert Lewandowski der einzige Spieler auf Weltklasse-Niveau. Von Arp könne "man man nicht erwarten, dass er in der Champions-League den Unterschied ausmacht", sagte Matthäus und fordert von den FCB-Bossen - übrigens genau wie Lewandowski selbst - weitere Verstärkungen auf dem Transfermarkt ein.

Ex-HSV-Juwel Arp will sich beim FCB allen Unkenrufen zum Trotz durchbeißen und begann extra früh mit dem Training. Er will sich besonders an Lewandowski orientieren. "Es gibt keinen besseren Mitspieler, von dem man sich etwas abschauen kann", meinte der Teenager, der beim HSV in der vergangenen Saison nur auf einen mageren Treffer kam und lediglich 500 Minuten lang auf dem Rasen stand: "Ich habe gelernt, auch schlechtere Phasen besser einzuordnen."

