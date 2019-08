Kovac erklärt Verzicht: Deshalb stand Fiete Arp nicht im Bayern-Kader gegen Cottbus

Ohne Fiete Arp siegte sich der FC Bayern München am Montagabend in die zweite Runde des DFB-Pokals. Vom 19-Jährigen fehlte im Kader der Münchner gegen Energie Cottbus überraschend jede Spur, stattdessen gehörten Drittliga-Stürmer Kwasi Okyere Wriedt und Offensiv-Talent Sarpreet Singh zum Münchner Aufgebot. Wo war Arp? Nach dem Schlusspfiff erklärte FCB-Trainer Niko Kovac den nach guter Vorbereitung überraschenden Verzicht auf den früheren HSV-Youngster.

Arp habe nichts falsch gemacht, betonte Kovac auf Nachfrage. "Aber wir haben mit 'Otschi' (Wriedt, d. Red.) einen Spieler auf der Bank, der in der dritten Liga jetzt schon vier Tore geschossen hat, und er war jetzt diese Woche mit uns im Trainingslager." Man sei beim FC Bayern München "und für jeden Spieler, egal wie jung oder alt er ist, gilt, dass der Konkurrenzkampf sehr hoch ist", betonte Kovac.

FC Bayern: Arp laut Sport1 von Kovac-Entscheidung überrascht

Arp verließ das Stadion in Cottbus laut Sport1 "schnell und wortlos", von der Entscheidung war der gebürtige Schleswig-Holsteiner überrascht. Arp war extra früh ins Bayern-Training eingestiegen, um sich in der Vorbereitung für einen Platz im FCB-Kader zu empfehlen. Die Nicht-Berücksichtigung zum DFB-Pokal-Auftritt gegen den Drittligisten aus Cottbus ist für den jungen Angreifer so ein Schuss vor den Bug.