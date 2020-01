In den vergangenen Wochen hätte Fiete Arp wohl liebend gern getauscht - mit seinem Teamkollegen Joshua Zirkzee. Während der 19-jährige Ex-Hamburger beim FC Bayern München nämlich nach einer Armverletzung in der Reha schuftete, avancierte sein ein Jahr jüngerer Sturm-Konkurrent gegen den SC Freiburg und den VfL Wolfsburg mit späten Toren zum Matchwinner des Rekordmeisters. Während Zirkzee dabei ist, sich in den Plänen von Cheftrainer Hansi Flick festzuspielen, wartet Arp noch auf sein Pflichtspieldebüt.