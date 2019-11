Bericht: Fiete Arp erneut verletzt - Ex-HSV-Juwel fehlt dem FC Bayern wieder lange

Der FC Bayern München muss offenbar erneut für eine längeren Zeitraum auf Stürmer Fiete Arp verzichten. Der 19-jährige Neuzugang war nach mehreren Monaten Pause erst am Dienstag ins Mannschaftstraining des Rekordmeisters zurückgekehrt. Laut Bild hat der Ex-HSV-Profi sich in der ersten Einheit nach dem Comeback sofort wieder schwerer verletzt. Demnach fiel der Youngster nach einem Zweikampf auf sein linkes Handgelenk - eben jenes linke Handgelenk, an dem er Ende September wegen eines Kahnbeinbruchs operiert worden war.