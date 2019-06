Fiete Arp legt Frühstart beim FC Bayern hin: "Will mich optimal vorbereiten"

Neuzugang Fiete Arp legt beim FC Bayern München einen Frühstart hin. Das 19 Jahre alte Sturmtalent vom Hamburger SV will sich mit Extraschichten bei den Amateuren des deutschen Meisters fitmachen für den Trainingsstart der Münchner Fußball-Profis am 8. Juli. Arp befindet sich seit Donnerstag im Trainingslager des Drittliga-Aufsteigers im Stubaital in Österreich.