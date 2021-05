"Weit entfernt" vom Kader des FC Bayern: Fiete Arp erhält Ratschlag von Giovane Elber

Fiete Arp kann in dieser Saison auf einen einzigen Einsatz bei den Profis des FC Bayern München zurückblicken. Beim 3:0 gegen den unterklassigen 1. FC Düren durfte er in der ersten Runde des DFB-Pokals 13 Minuten lang mitmischen - vor allem, weil der Großteil der Spieler noch auf Länderspielreise war. Ansonsten war der Ex-HSV-Hoffnungsträger in diesem Jahr außen vor.

Spielpraxis sammelte er in der 3. Liga, wo er mit der Bayern-Reserve um den Klassenerhalt kämpft. Seine Bilanz dort: 29 Spiele, fünf Tore. Für Bayern-Legende Giovane Elber steht wegen dieser insgesamt ernüchternden Arp-Bilanz bei den Bayern fest: Dem 21-Jährigen hilft in dieser Phase der Karriere nur eine Ausleihe. "Ich glaube nicht, dass er alles verlernt hat. Ich glaube, er muss mehr spielen, braucht Selbstvertrauen und einen Trainer, der zu ihm steht" , sagte Elber gegenüber Sport1.

Dies war beim FC Bayern beides nie wirklich der Fall. Der scheidende Cheftrainer Hansi Flick setzte zwar häufig auf die Jugend (Jamal Musiala, Bright Arrey-Mbi, Armindo Sieb oder Christopher Scott kamen unter ihm unter anderem zu Debüts), aber nur in den seltensten Fällen auf den im Sommer 2019 für 3 Millionen Euro vom Hamburger SV verpflichteten Angreifer, der eine Leihe bisher stets abgelehnt hatte. Auf eigenen Wunsch schloss er sich zunächst fest dem Drittliga-Kader an. "Zu Punktspielbeginn bin ich wahrscheinlich an mir selbst gescheitert", sagte er kürzlich über seinen unglücklichen FCB-Start. "Ich habe mir Maßstäbe gesetzt, die ursprünglich zu dem Zeitpunkt so noch gar nicht mein Ziel waren."