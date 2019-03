HSV-Talent und Bald-Bayern-Spieler Fiete Arp nur noch viertklassig - Drochtersen/Assel statt Bochum

Jann-Fiete Arp darf selbst entscheiden, ob er zur kommenden oder zur übernächsten Saison von der Elbe an die Isar umziehen möchte. Klar ist: Die Zukunft des 19-Jährigen soll und wird beim FC Bayern München stattfinden. So rosig die Zukunftsaussichten des Mega-Talents auch klingen mögen: Die Realität sieht anders aus. Während seine Teamkollegen vom HSV am Samstag beim VfL Bochum (13 Uhr) wichtige Punkte im Aufstiegsrennen holen wollen, musste Arp am Freitagabend in der Regionalliga antreten.