Fiete Arp erklärt: So habe ich eine Perspektive beim FC Bayern - Aufgeben keine Option

Fiete Arp und der FC Bayern München: Das hat bisher nur in der 3. Liga bei der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters funktioniert. In seiner ersten Saison sicherte sich der FCB II mit Arp die Drittliga-Meisterschaft. Einen Einsatz bei den Profis absolvierte der 21-Jährige: Im November 2020 stand der Mittelstürmer für 13 Minuten beim 3:0-Sieg gegen den 1. FC Düren in der ersten Pokalrunde auf dem Platz. Der Durchbruch bei der Mannschaft von Trainer Hansi Flick blieb dem 2019 unter gewaltigem Medienecho vom Hamburger SV verpflichteten ehemaligen Junioren-Nationalspieler nicht – bisher. Arp, der in dieser Saison (mit Ausnahme des Pokalspiels) freiwillig auf seinen Platz im Profi-Kader verzichtet hatte, hat sich im Kicker nun über seine Pläne und Ziele beim FCB geäußert.

