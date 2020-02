Fiete Arp erhält Sonderlob von Bayern-Nachwuchschef Holger Seitz: "Hat eine hohe Qualität"

Für den Hamburger SV spielte er bereits in der Bundesliga und absolvierte 38 Pflichtspiel-Einsätze bei den Profis. Beim FC Bayern München muss sich Nachwuchs-Stürmer Fiete Arp dagegen vorerst mit einem Platz in der zweiten Mannschaft begnügen. Der 20-Jährige hat nach seinem Wechsel aufgrund von Verletzungen für die Bayern-Profimannschaft bislang noch keine Minute auf dem Rasen absolviert. In der U23 des FCB kommt Arp immerhin auf 88 Spielminuten in vier Kurzeinsätzen - und seit Montagabend auch auf seine erste Tor-Vorlage im Bayern-Dress.