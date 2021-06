Bericht: Fiete Arp beim FC Bayern vor dem Abschied - Abnehmer offenbar gefunden

Arp war im Sommer 2019 für eine Ablöse in Höhe von drei Millionen Euro vom Hamburger SV nach München gekommen und galt damals als größte deutsche Sturm-Hoffnung. Bei den Bayern konnte er sich auch aufgrund von Verletzungsproblemen jedoch nicht durchsetzen und kam in zwei Jahren nur zu einem Einsatz bei den Profis. Nach dem Drittliga-Abstieg der Münchner Zweitvertretung wären für Arp in der kommenden Saison wohl nur Spiele in der vierten Liga drin.