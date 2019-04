FIFA 19 FUT TOTW 31 Prediction: Das ist die Prognose für das Team der Woche 31

Prediction: Ist das das Ultimate Team of the Week 31?

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen in FIFA 19 enthaltenen lizenzierten Spielern, die am vergangenen Spieltag weltweit durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen ist für viele Spieler eine große Ehre – auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.

Diese Vorhersage wird wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent mit dem endgültigen TOTW 31 übereinstimmen. Es ist also riskant, auf Grundlage dieser Predictions auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Trotzdem geben sie zumindest einen Überblick, wer es ins Team schaffen könnte.