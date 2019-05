FIFA 19 TOTS: Bundesliga-Team der Saison in Ultimate Team gewählt

Das Team of the Season (TOTS) Event in FIFA 19: Die besten Spieler der Saison werden in den Teams für ihre Leistungen ausgezeichnet und erhalten Spezial-Karten in Ultimate Team, die es besser kaum gibt. Entwickler EA Sports hat jetzt das Bundesliga TOTS veröffentlicht.

Wer hat es ins Bundesliga TOTS der Saison 2018/19 in FIFA 19 Ultimate Team geschafft? Ganz einfach: Die deutsche Community konnte abstimmen. Die Spieler, die in der Bundesliga die mit den besten Leistungen in der vergangenen Saison überzeugten haben sich in der Abstimmung im Duell gegen andere Kandidaten durchgesetzt.

Das Bundesliga-TOTS 2018/19 im Überblick!

FIFA 19 Ultimate Team: Das Bundesliga-Team of the Season Robert Lewandowski ist als Torschützenkönig der Bundesliga im FIFA 19 TOTS vertreten. Alle Spieler im Überblick! ©

Tatsächlich haben es nur jeweils drei Spieler vom Deutschen Meister FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund ins FIFA 19 TOTS geschafft. So sind fast alle Topklubs der Bundesliga mit Spielern vertreten.

Nun stellte EA Sports das Team vor. Die begehrten Spezialkarten werden nun über Packs und den Transfermarkt in Umlauf gebracht. In der Woche nach der Veröffentlichung können die Spieler sie in Packs ziehen und auch themenbezogene Squad-Building-Challenges absolvieren, um an die gewünschten Karten zu kommen. Danach werden sie nur noch auf dem Transfermarkt zu bekommen sein. Es dürfte das letzte große Event vor der offiziellen Ankündigung von FIFA 20 im Juni sein!

