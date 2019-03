FIFA 19 Ultimate Team: TOTW 28 veröffentlicht - Das offizielle Team of the Week

Entwickler EA Sports hat am Mittwoch offiziell sein Team of the Week (TOTW) 28 für FIFA 19 präsentiert. Die besten Spieler der Woche 28 bekommen im beliebten FIFA-Modus Ultimate Team verbesserte Karten, sogenannte Inform-Karten. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden - dann aber zu hohen Preisen.

Das FIFA 19 Team of the Week (TOTW) 28: Auf diese Spieler dürft Ihr Euch freuen!

TOTW offiziell: Das ist das Team of the Week 28 in FIFA 19 Nico Schulz hat es als einziger Deutscher ins TOTW 28 geschafft. ©

FIFA 19: Die neuen Ratings der Stars im Team of the Week (TOTW) 28

Nur ein Profi aus dem deutschen Fußball-Oberhaus hat es in die Auswahl geschafft. Nach seiner Glanzleistung im Länderspiel gegen Holland steht Hoffenheim-Star Nico Schulz im TOTW 28 sogar in der Startelf. Neben dem Bundesliga-Akteur stehen einige Hochkaräter im Team of the Week 28: Eden Hazard vom FC Chelsea führt die Mannschaft mit einer Gesamtbewertung von 94 an - dicht gefolgt von Paul Pogba (Manchester United) und Jordi Alba (FC Barcelona).

FIFA 19 TOTW: Was ist das Team of the Week?

FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 19. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder im Transfermarkt zu verkaufen - und sich mit seinem eigenen Team dann im Online-Modus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team.

In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel enthaltenen lizenzierten Spielern, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen, ist für viele Spieler eine große Ehre - natürlich auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt.

FIFA 19 Ultimate Team: TOTY - Das ist das Team of the Year Das Team of the Year von FIFA 19 - der SPORTBUZZER zeigt es: So sieht das TOTY in FIFA 19 aus! ©

