Deutscher wird FIFA-19-Weltmeister: Mohammed "MoAuba" Harkous gewinnt Viertelmillion Dollar

Was für ein Triumph: Der deutsche eSport-Profi Mohammed "MoAuba" Harkous hat sich zum ersten Mal in seiner Karriere und als erster Deutscher überhaupt einen Weltmeister-Titel im virtuellen Sportspiel FIFA gesichert. Der 22-Jährige von Werder Bremen schlug beim FIFA eWorld Cup in London den Titelverteidiger Mosaad "Msdossary" Aldossary aus Saudi-Arabien - und darf sich als neuer FIFA-19-Weltmeister über eine Viertelmillion Euro Preisgeld freuen.