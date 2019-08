Überraschung in FIFA 20: Neue Bundesliga-Stadien im Spiel - Allianz Arena fällt weg

Hier im Überblick: 1. und 2. Bundesliga - Alle deutschen Stadien von FIFA 20!

FIFA 20: Diese Stadien aus der 1. und 2. Bundesliga sind im Spiel dabei Die Allianz Arena des FC Bayern findet im neuen FIFA 20 keinen Platz - dafür aber die Red Bull Arena und das RheinEnergie-Stadion. ©

Allianz Arena des FC Bayern in FIFA 20 nicht vertreten

Der FC Bayern ist im Gegensatz zu Juventus Turin, das sich komplett an PES gebunden hat und in FIFA 20 nur als "Piemonte Calcio" auftritt, ansonsten auch in FIFA voll lizenziert.

Bundesliga in FIFA 20: Komplettes TV-Paket wird übernommen

Für die Bundesliga verspricht EA Sports mit FIFA 20 zudem deutlich mehr Authentizität: Dank mehr als 180 neuer Spieler-Headscans werden Bundesliga-Stars wie Jadon Sancho und Kai Havertz deutlich wiedererkennbarer sein als noch in FIFA 19. Auch für das Bundesliga-Feeling will EA sorgen: So wird das komplette TV-Paket mit allen Grafiken und Hymnen im Karrieremodus und im Anstoßmodus verfügbar sein.

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 für die Playstation 4. Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Die Demo deutlich früher. Käufer der ebenfalls angekündigten "FIFA 20 Ultimate Edition" erhalten neben Bonus-Inhalten für Ultimate Team bereits am 24. September Zugang zum Game.

Alle Bilder zum neuen FIFA 20 Ende September kommt das neue FIFA 20 raus. Der SPORTBUZZER zeigt Bilder vom neuen Gameplay und die wichtigsten Änderungen. ©

