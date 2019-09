FIFA 20: Alle Ratings der neuen Icons in FIFA Ultimate Team

FIFA 20: Spieler-Ratings dürften bald veröffentlicht werden

Die Ratings der Icons sind damit die ersten Spielerratings, die aus dem neuen Spiel bekannt geworden sind. Die Ratings der derzeit aktiven Profis dürften aber auch in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Das neue Spiel erscheint schließlich schon am 27. September, die Demo wohl sogar bereits am 12. oder 13. Wahrscheinlich wird EA wie in den vergangenen Jahren die Top 100 Ratings der Spieler in FIFA 20 in absteigender Reihenfolge bekannt geben.