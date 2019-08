FIFA 20: Neuer Karrieremodus angekündigt - Das sind die wichtigsten neuen Features

Achtung, Fußball-Manager! Der neue Karrieremodus in FIFA 20 könnte so detailliert wie noch nie zuvor in der Geschichte der Fußball-Simulation aus dem Hause EA Sports werden. Am Mittwoch haben die Produzenten des neuen FIFA-Spiels die wichtigsten neuen Features zum Karrieremodus bekannt gegeben. Während die Karriere bei FIFA 19 nahezu nur ein visuelles Update der Vorgängerversionen war, hat sich EA beim neuen Karrieremodus zahlreiche Gedanken über Verbesserungen gemacht - unter anderem findet ein komplexes Moral-System den Weg ins neue FIFA 20.

FIFA 20: Fußball-Manager-Elemente im neuen Karrieremodus

Und das erinnert doch stark an die Systeme der Manager-Simulationsreihen für den PC. Laut EA wirkt sich die Moral der Spieler, die ihr trainiert, nämlich auch auf die Attribute im Spiel aus. Demzufolge müsst ihr euch noch genauer überlegen, wie ihr mit eurer Mannschaft im FIFA-20-Karrieremodus umgeht. Gefallen der Mannschaft eure Aussagen in den (nun animierten und ausführlicher gestalteten) Pressekonferenzen nicht, müsst ihr mit (temporär) schlechteren Spieler-Werten zurecht kommen. Auch die neuen Einzelgespräche, regelmäßige Startelf-Einsätze und Transferverhandlungen können auf die Moral Einfluss nehmen - also verscherzt es euch vor allem mit euren Star-Spielern nicht.

Neu in FIFA 20: Potenziale der Spieler können sich dynamisch verändern

Und auch eure Jugendspieler solltet ihr nicht außer Acht lassen: Denn in FIFA 20 (das wissen wir bereits über die Demo) kommt ein neues Karrieremodus-Feature hinzu, auf das viele Fans schon lange gewartet haben - eine dynamische Änderung des Spieler-Potenzials. So haben eure Profis wie auch in FIFA 19 ein festes Potenzial, dass sie im Laufe ihrer Karriere erreichen können, allerdings kann sich dies nach guten (viel Spielpraxis, viele Tore) oder schlechten (wenig Einsatzzeiten, schlechte Leistungen) Saisons nach oben oder unten verschieben. Dementsprechend können ältere Spieler á la Claudio Pizarro durch konstant gute Leistungen das Abfallen ihrer Ratings und damit ein schnelles Karriereende verhindern.

Eine weitere wichtige Änderung neben einigen kleinen (neue Verhandlungsorte bei Transfer-Gesprächen, neue Liga-Menüdesigns) springt direkt beim Start des neuen Karrieremodus ins Auge: In FIFA 20 darf nun endlich auch eine Frau ein Profi-Team managen. Generell stehen euch für eurer Alter Ego als Fußball-Manager deutlich mehr Möglichkeiten zu Individualisierung zur Verfügung. So könnt ihr sogar eure Lippen-Struktur anpassen - und sogar im Jürgen-Klopp-Style mit Mütze am Spielfeldrand stehen.

FIFA 20: Release-Termin fix

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 für die Playstation 4. Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Käufer der ebenfalls angekündigten „FIFA 20 Ultimate Edition“ erhalten neben Bonus-Inhalten für Ultimate Team bereits am 24. September Zugang zum Game.

