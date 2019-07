FIFA 20: Cover-Stars bekannt - Hazard und van Dijk lösen Ronaldo und Neymar ab

Einmal auf einem Spiele-Cover der FIFA-Serie sein: Für viele Fußball-Stars ein echter Traum. In FIFA 20 haben es nun zwei neue Gesichter auf das Cover der neuen Fußball-Simulation aus dem Hause EA Sports geschafft: Eden Hazard und Virgil van Dijk werden erstmals in ihrer Karriere eine FIFA-Spieleverpackung zieren. Hazard, vor dieser Saison vom FC Chelsea zu Real Madrid gewechselt , wird Cover-Star der Standard-Version. Käufer der "Champions-Edition", die neben Ultimate-Team-Goodies auch drei Tage früheren Zugang bietet, werden Liverpool-Star Virgil van Dijk auf ihrer Verpackung sehen. Der Cover-Star der "Ultimate Edition" (noch mehr Inhalte für FUT) steht noch nicht fest.

Neues FIFA-20-Cover: Hazard und van Dijk lösen Ronaldo ab

FIFA 20 erscheint am 27. September 2019 für die Playstation 4. Xbox One, Nintendo Switch und den PC. In den vergangenen Wochen hatte EA Sports bereits zahlreiche Gameplay-Neuerungen für FIFA 20 sowie den neuen Street-Fußball-Modus "Volta" angekündigt.