FIFA 20: Juventus Turin nicht original im Spiel - Ronaldo-Klub heißt "Piemonte Calcio"

Juventus Turin nicht original in FIFA 20: Das sind die Auswirkungen von "Piemonte Calcio" für FUT

Juventus-Schock für FIFA 20! Wie EA Sports per offizieller Mitteilung bereits bestätigt hat, muss der Entwickler wegen der PES-exklusiven Lizenz erstmals ein großes internationales Spitzenteam verfremden. Das bedeutet im Klartext: In FIFA 20 wird es kein Juventus-Stadion, keine offiziellen Trikots mit Sponsoren und ein anderes Klub-Logo geben. "Piemonte Calcio" verfügt aber über alle aktuellen Juventus-Spieler mit realen Namen, die auch realistische Spielergesichter besitzen werden. Auch für FIFA 20 Ultimate Team wird es keine Nachteile geben: Juventus-Spieler können trotzdem weiterhin Inform-Karten erhalten. Ob das Team per Hand im Editor umbenannt werden kann, ist noch nicht bekannt.

"Unsere weitreichende Partnerschaft mit Juventus Turin, einem der größten Teams der Welt, ist ein klares Statement für eFootball PES 2020 - das einzige Konsolen-Videospiel, das die italienische Star-Mannschaft beinhalten wird", sagte Jonas Lygaard, Senior Director für Brand und Business Development bei Konami zum Juventus-Coup. Insgeheim wird er sich freuen, dass nun FIFA 20 das Schicksal ereilen wird, mit dem sich PES schon seit Jahrzehnten plagt. Vor dem Juventus-Deal hieß der Italien-Klub in PES noch "PM Black White" . Das "PM" stand übrigens für Piemont, die Region Italiens, in der Turin liegt - und auf die nun auch FIFA 20 Bezug nehmen muss.

FC Bayern wie Juventus Turin nicht offiziell lizenziert in FIFA 20? Nur Allianz Arena nicht detailgetreu dabei

Fans des FC Bayern München müssen wegen der Juventus-Meldung allerdings nun nicht in Panik verfallen. Zumindest das Team wird offiziell lizenziert in FIFA 20 auftreten. Die in der vergangenen Woche verkündete Partnerschaft mit Konamis PES 2020 ist im Gegensatz zu der des italienischen Rekordmeisters nicht exklusiv. Die Allianz Arena wird in FIFA 20 allerdings nicht mehr detailgetreu nachgebildet sein.