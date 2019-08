Das sind die neuen Icons in FIFA 20 Ultimate Team: Zidane, Pirlo und Co. für FUT 20 bestätigt

FUT 20: Pirlo und Zidane bekommen Icon-Karten

Bestätigt hat EA Sports bereits, dass es zu Beginn von FIFA 20 insgesamt 15 neue Icon-Karten geben wird. Bestätigt sind bisher neun ehemalige Spieler die den Weg ins Spiel finden werden. Unter anderem mit dabei sind solche Größen wie Real-Madrid-Trainer und -Legende Zinedine Zidane oder Maestro Andrea Pirlo, der in FIFA 19 noch als aktiver Spieler mit dabei sind. Sie könnten das Mittelfeld eures Ultimate Teams in FUT 20 sicher mächtig bereichern. Zu den übrigen sechs noch unveröffentlichten neuen Icons gibt es immerhin schon Hinweise. Neue deutsche Icons wird es wohl leider nicht geben.

Icon-Ratings in FIFA 20 noch unbekannt

Zum Hintergrund: Icons wurden erstmals in FIFA 16 eingeführt. Damals hießen sie noch "Legenden" und waren nur in Ultimate Team auf der Xbox verfügbar. Es handelt sich dabei um Karten von ehemaligen Weltklassespielern, die Werte bekommen, wie sie sie zu ihren besten aktiven Zeiten bekommen hätten. Mit FIFA 18 wurden die "Legenden" in "Icons" umbenannt und sind seitdem auch in Ultimate Team auf der PlayStation spielbar. Von jeder Legende gibt es drei Versionen: Base-, Middle- und Prime-Icons.