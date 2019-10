FIFA 20 Ultimate Team TOTW-3-Prediction: Das ist die Prognose zum Team of the Week

In FIFA 20 steht das Team of the Week 3 unmittelbar bevor! Am Mittwoch wird Entwickler EA Sports das neue Team mit den besten Spielern der Woche herausbringen. Dann werden die neuen In-Form-Karten auch in Packs erhältlich sein. Noch vor dem Release zeigt der SPORTBUZZER schon, welche Spieler es ins TOTW schaffen könnten und eine begehrte Spezialkarte erhalten. In dieser Woche haben sich wohl unter anderem zwei Bundesliga-Stars mit ihren Leistungen ins Team gespielt.

Die Prediction zum neuen Team of the Week (TOTW) 3 in FUT 20:

FIFA 20 Ultimate Team: Die Prediction zum TOTW 3 EA Sports bringt in FIFA 20 das TOTW 3 raus. Der SPORTBUZZER zeigt vorher die Predictions - klickt euch durch! ©

Aber bei der Vorhersage ist Vorsicht geboten: Sie wird wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent mit dem endgültigen Team der Woche übereinstimmen. Es ist also riskant, auf Grundlage dieser Predictions auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Trotzdem geben sie zumindest einen Überblick, wer es ins Team schaffen könnte.

Prediction zum TOTW 3 in FIFA 20: Sané und Amiri aus der Bundesliga - Handanovic beste Karte

Gute Chancen auf eine Spezialkarte dürfte in dieser Woche Schalke-Innenverteidiger Salif Sané haben. Der Senegalese öffnete dem Tabellenvierten der Bundesliga mit seinem Kopfballtreffer die Tür zum 3:1-Auswärtssieg in Leipzig. Mit ihm könnte ein guter Innenverteidiger auf dem Transfermarkt in Ultimate Team zu haben sein. Auch Leverkusens Nadiem Amiri lieferte beim 3:0-Auswärtssieg in Augsburg eine gute Leistung und könnte es ins Team schaffen. International sind wohl vor allem zwei potenzielle TOTW-Karten interessant: Milan-Keeper Samir Handanovic könnte eine fantastische 89er-Karte bekommen - es wäre die beste TW-Karte in der Serie A. Außerdem ist Ajax-Flügelflitzer Quincy Promes eine Option für das Team - seine Karte könnte ordentlich Pace in ein Eredivisie-Team bringen.

FIFA 20 TOTW: Was ist das Team of the Week? FIFA Utimate Team (FUT) ist der mit Abstand beliebteste Modus in FIFA 20. Wer von sich glaubt, dass er das Spiel beherrscht, kommt nicht daran vorbei, die Spielerkarten zu sammeln oder auf dem Transfermarkt zu verkaufen – und sich mit seinem eigenen Team dann im Onlinemodus zu beweisen. Die absoluten FIFA-eSports-Profis wie VfL Wolfsburgs Benedikt Saltzer zocken vorwiegend Ultimate Team. In jeder Woche kürt Entwickler EA Sports ein Team der Woche unter allen im Spiel vorhandenen lizenzierten Spielern, die in der vergangenen Woche durch gute Leistungen geglänzt haben. Im Team of the Week (TOTW) zu stehen ist für viele Spieler eine große Ehre – natürlich auch, weil es dann eine spezielle, verbesserte Spielerkarte von ihnen im Ultimate Team gibt. Diese limitierten Karten mit besseren Spielerattributen können in FUT-Packs gezogen werden. Auch auf dem Transfermarkt sind die Karten teilweise zu finden – dann aber zu hohen Preisen! Die Seite futhead.com hat vor der offiziellen Bekanntgabe vorhergesagt, welche Spieler es ins TOTW 39 schaffen könnten.

