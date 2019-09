Nicht mehr lange bis zum Release von FIFA 20 und EA Sports hat jetzt die wichtigsten Informationen preisgegeben: Die Ratings der 100 besten Spieler im neuen Spiel. Und auf den Thron in der neuen Version hebt sich Lionel Messi! Zum ersten Mal seit FIFA 16 lässt Messi seinen großen Rivalen Cristiano Ronaldo hinter sich - Messi bekommt ein 94er-Rating, Ronaldo eine 93. Im vergangenen Jahr waren die Ultimate-Team-Karten der beiden schon gleich stark . Der SPORT BUZZER zeigt die besten 100 Spieler!

Die besten 100 Spieler in FIFA 20 im Überblick:

Der SPORT BUZZER zeigt die besten 100 Spieler in FIFA 20 und ihre Ratings im Überblick - klickt euch durch! ©

Top 100: Das sind die besten Spieler in FIFA 20 - und ihre Ratings

Ter Stegen bester deutscher Spieler in FIFA 20

Bester deutscher Spieler ist Barcelona-Torhüter Marc-André ter Stegen . Der 27-Jährige ist der zehntbeste Spieler im gesamten Spiel und hinter Atleticos Jan Oblak der zweitbeste Torhüter. Die Rangordnung der deutschen Nationalmannschaft spiegelt dies nicht wider: Da ist nach wie vor Manuel Neuer als Stammkeeper gesetzt, in FIFA 20 muss er sich jetzt aber hinter ter Stegen einreihen, landet nur auf Platz 27 und bekommt ein 88er-Rating. Jüngst hatte sich ter Stegen zu seiner Rolle als Neuer-Ersatz im DFB-Team geäußert und betont, er wolle weiter um den Platz im Tor kämpfen.

FIFA 20 in der Vorschau: Gameplay ähnelt dem Vorgänger - VOLTA erfrischend neu

Mit Anleitung: Das sind die neuen Tor-Jubel in FIFA 20 - verrückter Frosch-Jubel

FIFA 20: Alle Ratings der neuen Icons in FIFA Ultimate Team

Neun deutsche Spieler unter den Besten Hundert in FIFA 20

Insgesamt neun deutsche Stars haben es unter die besten 100 geschafft: Der derzeit verletzte Leroy Sané von Manchester City, Toni Kroos von Real Madrid und Keeper Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, die Bayern-Stars Thomas Müller, Joshua Kimmich, Niklas Süle und Manuel Neuer, sowie die beiden Dortmunder Marco Reus und Mats Hummels. Zudem kommen aus der Bundesliga noch die Bayern-Stars Robert Lewandowski, David Alaba, Thiago und Star-Neuzugang Philippe Coutinho sowie Dortmunds Mittelfeld-Motor Axel Witsel dazu. Damit sind nur der FC Bayern und Borussia Dortmund mit ihren Spielern in den Top 100 vertreten, andere Bundesliga-Stars wie Timo Werner oder Kai Havertz sucht man vergeblich.

Mit Anleitung: Das sind die neuen Jubel in FIFA 20

Kürzlich hatte EA bereits die Ratings für die neuen Icons in Ultimate Team veröffentlicht . Ganze 15 neue Legenden-Karten kommen zu den 74 bisherigen dazu. Ein großes Ziel beim Aufbau eures Teams in FIFA 20 könnte Frankreich-Legende und Real-Madrid-Trainer Zinedine Zidane werden - seine im offensiven Mittelfeld beheimatete Karte hat ein starkes 96er-Rating.

Das neue Spiel kommt am 27. September raus. Auf die Demo könnt ihr euch sogar schon vorher freuen, sie dürfte am 12. oder 13. September erscheinen. Auch die Web-App für die neueste Version des Fußball-Spiels wird wohl bereits vorher erscheinen, sodass ihr schon frühzeitig an eurem Ultimate Team basteln könnt.