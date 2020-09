Von Esser bis Ducksch: Das sind die Ratings der Profis von Hannover 96 in FIFA 21

Die Vorfreude steigt langsam, aber sicher bei all jenen, die gern Fußball an der Konsole zocken: Am 6. Oktober erscheint FIFA 21. Wie jedes Jahr haben Gaming-Fans mit Spannung die FIFA-Ratings der Spieler erwartet - seit ein paar Tagen sind diese bekannt.

Auch der 96-Kader wurde bewertet. Im Vergleich zu den Ratings vor der letzten Saison mussten viele Spieler Einbußen hinnehmen, einige steigerten sich allerdings auch.