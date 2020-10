FIFA-Stratege Arsene Wenger will WM-Rhythmus verkürzen: Alle zwei statt alle vier Jahre

Der frühere Startrainer Arsène Wenger würde gerne die Wartezeit auf die großen Turniere verkürzen. "Wir müssen so wenige Wettbewerbe wie möglich haben. Eine WM und EM alle zwei Jahre würde vielleicht besser in die moderne Welt passen", sagte der 70-Jährige der Bild am Sonntag. Der frühere Coach des FC Arsenal arbeitet inzwischen für den Weltverband FIFA als Direktor für globale Fußballförderung. Die Qualifikationsphase würde er dann "in einen Monat legen". So würden sich unattraktive Begegnungen im Paket besser verkaufen lassen.