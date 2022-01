An diesem Montag (ab 19 Uhr) ist die FIFA wieder dran - und wieder könnte die Trophäe für den Weltfußballer in die Bundesliga gehen. Titelverteidiger Robert Lewandowski vom FC Bayern gehört mit Lionel Messi (Paris Saint-Germain) und Mohamed Salah (FC Liverpool) zu den Finalisten. Abstimmungsberechtigt waren Nationaltrainer, Nationalmannschaftskapitäne, Journalisten und Fans. Bei der Vergabe des Goldenen Balls Ende November hatte der Bayern-Torjäger gegen Messi das Nachsehen . Der Argentinier hatte sein Heimatland im Sommer zum ersten Triumph bei der Copa América seit 28 Jahren geführt.

In den 2010er-Jahren waren Messi und sein Dauerrivale Cristiano Ronaldo bei allen erdenklichen Wahlen mit ganz wenigen Ausnahmen mehr oder weniger als Sieger gesetzt. An Lewandowski hatte im Vorjahr nach dem Triple-Triumph der Bayern aber kein Weg vorbei geführt. In der Saison 2020/21 gewannen die Münchner die Meisterschaft, Lewandowski verbesserte dabei den Uralt-Torrekord von Gerd Müller. Den Titel in der Champions League holte sich der FC Chelsea, dessen deutscher Coach Thomas Tuchel sich am Montag Hoffnungen auf den Trainerpreis macht. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick: Das sind die Nominierten für die wichtigsten FIFA-Preise.