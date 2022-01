FIFA bestätigt: Keine Gelbsperre in europäischen Play-off-Endspielen für WM in Katar

Die Spieler der zwölf Teilnehmer an den europäischen Qualifikations-Playoffs zur WM gehen ohne die Gefahr einer drohenden Gelb-Sperre für die Finals in die Partien im März. Der Weltverband FIFA bestätigte am Montag einen Bericht der Nachrichtenagentur AP, dem zufolge einzelne Verwarnungen aus der Gruppenphase der Qualifikation gelöscht werden. Das bedeutet, dass kein Nationalspieler ein mögliches Finalspiel um das Ticket für die Endrunde in Katar (21. November bis 18. Dezember) wegen einer im Halbfinale kassierten Verwarnung verpassen würde.

