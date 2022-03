FIFA bestätigt: Russische Klubs und Nationalteams aus Wettbewerben des Weltverbands ausgeschlossen

Der Fußball-Weltverband hat den Ausschluss russischer Teams aus allen FIFA-Wettbewerben bestätigt. Das Council ratifizierte am Mittwoch in der WM-Gastgeberstadt Doha mehrere bereits getroffene Entscheidungen wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, wie die FIFA mitteilte. Derzeit dürfen weder russische Klubs noch russische Nationalteams an Wettbewerben des Weltverbands teilnehmen. Dies hatte bereits zuvor das Büro des Exekutivgremiums beschlossen, die Bestätigung war ein formaler Akt.

